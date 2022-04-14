Россия может утратить львиную долю экспорта титана

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14 апреля 2022, 17:34

РФ поставляет множество стратегически важных видов сырья. Одним из них является титан. Пока этот металл не включался в санкционный пакет, однако вскоре всё может измениться.



На повестке дня у ЕС возник новый пакет санкций, который не исключено, коснётся титана. Поэтому вполне очевидно, что авиационные гиганты забили тревогу. Например, Airbus уже призвал чиновников не прибегать к эмбарго.



Однако РФ также не должна сидеть сложа руки. Ведь на непредвиденный случай должна быть собственная сырьевая база. Ведь для производства российского титана используется всё привозное. К слову, по иронии судьбы львиная доля сырья завозилась из Украины. Как следствие, тот же Airbus не без опаски наблюдает за сложившейся ситуацией. Впрочем, у компании есть запасы сырья, которые помогут ей избежать кризиса. Параллельно идёт поиск и других поставщиков.



А тем временем, есть новости и от других мировых брендов. В частности, от российского титана уже отказался Boeing. О приостановлении закупок объявил и Rolls-Royce.



В свою очередь российские чиновники говорят, что их металл обладает рядом конкурентных преимуществ. Поэтому РФ стремится как бы ни сложилась ситуация оставаться надёжным игроком на мировом рынке. Эксперты добавляют, что 90% российской продукции приходится на легированные сплавы. Основная часть из них приходится на аэрокосмическую отрасль, куда допущены только проверенные производители со своими передовыми технологиями и эффективным контролем качества.