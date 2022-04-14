Россию не могут выгнать из ООН, но пытаются лишить права вето

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14 апреля 2022, 17:21

В ООН усиливается дипломатическое наступление на Российскую Федерацию. Недавно Россия покинула СПЧ, теперь же остро встал вопрос её членства в Совете Безопасности. Разумеется, исключить оттуда правопреемника одного из государств-основателей самой организации не представляется технически возможным, однако сделана попытка помешать использовать право вето.



Инициативу проявил Лихтенштейн, заручившись предварительно поддержкой США и предложив усилить позиции Генассамблеи специальной резолюцией. Анонсируемый документ предполагает созыв всех 193 членов Генеральной Ассамблеи в 10-дневный срок с момента наложения Россией вето для обсуждения правомерности подобных действий. Результаты голосования фактически не будут влиять на принятые Совбезом решения, однако заставят РФ «осознать собственную безответственность и проникнуться всеобщим неодобрением».



Напомним, что только 5 постоянных членов Совета Безопасности могут наложить вето и не подлежат исключению. По мнению Линды Томас-Гринфилд, представителя США в ООН, РФ злоупотребляет этим правом в течение последних двух десятилетий. Что касается Лихтенштейна, он уже оказывался в эпицентре мировой политики, когда отказался в конце войны выдать СССР сотрудничавших с нацистами перемещённых лиц.