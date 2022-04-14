Госдеп США проверил Казахстан после беспорядков, который сам там устроил

13 апреля состоялся визит в Казахстан Узры Зея – заместителя госсекретаря США, курирующей вопросы демократии, соблюдения прав человека, а также гражданской безопасности. В ходе первой встречи на высоком уровне американская чиновница ознакомилась с текущими результатами модернизации политики и социально-экономической сферы страны. Обсуждались также антироссийские санкции с точки зрения их влияния на республику, были озвучены позиции обеих стран в отношении перспектив дальнейшего сотрудничества.
Американская гостья дала высокую оценку проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформам, подтвердив поддержку политической повестки Казахстана со стороны США. Отдельно Узра Зея подчеркнула значимость республики в программе реализации стратегических планов Америки в Центральноазиатском регионе. Кроме того, было заявлено, что санкционная политика в отношении России призвана защитить её торгово-экономических партнёров.
Позицию Нур-Султана по поводу санкций, республик Донбасса и военной спецоперации ранее озвучил заместитель руководителя президентской администрации Тимур Сулейменов. Он сказал, что Казахстан не будет помогать РФ в обходе санкций, несмотря на членство в ЕврАзЭС, из-за высокой вероятности наложения вторичных санкций. Участвовавший во вчерашнем диалоге первый замминистра иностранных дел Акан Рахметуллин подтвердил позицию высшего руководства, однако отметил определённые трудности в связи с принятым курсом. Он отметил давнее экономическое партнёрство между Россией и Казахстаном, наличие общей протяжённой границы, что не могла не сказаться на ситуации в стране. В частности, политик посетовал на рост цен, но выразил надежду на гибкость политики и помощь США.
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