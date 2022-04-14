TG-канал «Кладбище фейков» разоблачил вбросы неонацистов Билецкого и Карася по поводу крейсера «Москва» ЧФ РФ

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14 апреля 2022, 15:25

Крейсер «Москва», MOD Russia/ Global Look Press

Произошедший на крейсере «Москва» Черноморского флота России инцидент стал для украинских вожаков неонацистских группировок настоящим «подарком» для вбросов и фейков. Авторы Telegram-канала «Кладбище фейков» разоблачили грубо сработанную информационную подделку.

Фейками на этот раз отличились вдохновитель и первый глава запрещённого в РФ «Азова» Андрей Билецкий и его «побратим» из С14 Евгений Карась. Эти сомнительные и скандально известные фигуранты выложили в сеть происшествие, которое произошло в 2020 году с иранским кораблём «Конарак», выдавая его за российский крейсер.

Ранее сегодня сообщили, что ракетный гвардейский крейсер Москва сохранил плавучесть, пожар на нём потушен.