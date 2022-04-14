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Bild сообщает, что в Германии радикальные «ковид-диссиденты» планировали похитить главу Минздрава Лаутербаха

, 12:17 Источник: Bild

Bild сообщает, что в Германии радикальные «ковид-диссиденты» планировали похитить главу Минздрава Лаутербаха
сотрудник полиции Германии, IMAGO/Hannes P. Albert

Издание Bild со ссылкой на прокуратуру города Кобленц сообщило, что радикально настроенные "ковид-диссиденты" планировали похитить руководителя Министерства здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

Согласно последней информации, "ковид-диссиденты" собирались совершить нападения на жизненно важные объекты Германии, однако правоохранительные органы страны в ходе спецоперации пресекли эти планы.

Известно, что в рамках обысков были найдены и изъяты боеприпасы, оружие, а также наличные средства размере около 12 тысяч евро.

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