Почему 85 000 россиян переехало в Армению?

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14 апреля 2022, 10:41

Переезд или «релокация» жителей России в Армению на фоне мировых событий набирает обороты. Официальных данных по числу мигрировавших пока нет, однако имеются экспертные заключения.



Эдвард Сандоян, директор Института экономики и бизнеса РАУ, заявляет о прибывших в страну в феврале-марте 89 000 мигрантов, из которых 4000 являются гражданами Украины. Большинство «релокантов» – специалисты IT-отрасли, которых привлекают выгодные с точки зрения законодательства условия работы. Так, ставка подоходного налога в Армении для сферы информтехнологий составляет всего 10%, к тому же недавно было принято решение о возвращении 50% подоходного налога организациям, принимающим новых сотрудников.



Среди других причин выбора Армении в качестве страны проживания указываются въезд по паспортам РФ, прямые авиарейсы, признание карт системы «МИР». Переселенцы активно регистрируют ИП и ООО, открывают в армянских банках счета. Отмечается, что около 20 000 человек задержались в стране ненадолго, проследовав в Европу, Турцию или вернувшись в Россию.



Переехавшие россияне отмечают благожелательность коренного населения, которое в подавляющем большинстве (73%) неодобрительно относится к санкционной политике Запада и положительно – к специальной военной операции на Украине. Кроме того, армяне рассчитывают на экономический рост в связи с релокацией бизнеса и притоком IT-специалистов. Среди негативных последствий миграции отмечается рост стоимости аренды жилья, из-за которого многие собственники выселяют местных арендаторов или повышают цену. Номера в отелях столицы подорожали в 2-3 раза, средняя стоимость «двушки» в центре выросла на 20% и составляет от $1000 до $1500 в месяц.