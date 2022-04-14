«Ведомости» сообщают, что шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

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14 апреля 2022, 08:00 Источник: Ведомости

компьютер, pixabay.com

Владелец прав на наиболее распространенные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, а также Helvetica закрыл доступ к своей библиотеке на сайте для пользователей из Российской Федерации.

Владельцем прав на шрифты является американская компания Monotype. О закрытии доступа к ним для россиян рассказало в четверг, 14 апреля, издание "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники в российских IT-компаниях.

Уточняется, что в ходе попытки попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь из РФ видит сообщение о том, что доступ запрещен.