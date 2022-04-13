Западные руководители киевского режима будут любыми способами затягивать военную операцию и воевать до последнего украинца

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13 апреля 2022, 18:04 Источник: Российская газета

С возрождением России в 2000-е годы и с вышедшим на поверхность подъемом Китая и возобновился процесс с ускорением падения Запада.



- Запад ведет отчаянную борьбу за сохранение своей гегемонии, позволявшей перекачивать мировой продукт в свою пользу. На идейной поверхности это представляется как борьба либеральных демократий и авторитаризма (раньше коммунизма). Но если бы Россия и Китай были бы демократиями, а западные страны монархиями, то борьба бы велась с «безбожным либерализмом». Это борьба группы стран за привилегированное положение, - считает доктор исторических наук, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



Запад использует все оставшиеся немалые резервы, чтобы удержать эти позиции. И мы теперь точно знаем, что западные партнеры, во-первых, не заслуживают доверия, во-вторых, недоговороспособны. Не говоря уже о руководстве Украины, которое волнообразно деградировало все эти 30 лет. Сейчас мы даже не знаем, с кем нам там иметь дело, кроме каких-то отдельных персоналий и украинского президента, которые, скорее всего, управляются извне.



Для России единственной гарантией безопасности станет, во-первых, полная демилитаризация того территориального образования, которое останется, с запретом этой стране обладать тяжелыми вооружениями. И, во-вторых, создание на территории Украины на максимально большей, но никак не всей территории Украины, дружеских правительств.



«Афганизация» Украины - это цель части наших западных соперников, во всяком случае, цель США. Они не скрывали такой цели и в Сирии, но не получилось. Попытки дойти до западной границы, как предлагают некоторые наши обозреватели, и затем контролировать всю Украину, контрпродуктивны. Украина и в советские времена в значительной степени жила на субсидии. Сейчас Украина обнищала. Это самая бедная страна в Европе по ВНП на душу населения, и брать на себя такую ношу представляется нецелесообразным. Кроме прочего, надо понимать, что ресурсы, вложенные в развитие Сибири и Дальнего Востока, гораздо перспективнее. Ситуацию на Западе нам нужно просто зафиксировать таким образом, чтобы исключить с этой стороны военную угрозу.



Нынешний всплеск связан с тем обстоятельством, что на Западе, особенно в Европе, нарастал и нарастает ком нерешенных проблем. Социальных, политических, экономических. Нынешние элиты не справляются с их решением. Главная из них - это сокращение и абсолютное обнищание среднего класса, который составляет основу западных обществ. Нынешняя форма правления не выдерживает этого давления. При этом демократиям, вопреки расхожему мнению об обратном, очень часто, а особенно сейчас, нужен внешний враг. Антироссийские настроения накачивали уже полтора десятка лет. На какое-то время пандемия ковида отвлекла европейские элиты. Но ковид проработал только два года. Сейчас украинский конфликт, конечно же, мощный способ отвлечения западных публик от внутренних проблем.



При затягивании конфликта на Украине будет возрастать вероятность так называемой горизонтальной и вертикальной эскалации. То есть расширения конфликта. А, может быть, даже перевода его на более высокий и страшный уровень вооружений. Этот вопрос, к сожалению, встает все более остро. Мы должны понимать, что живем в мире, в котором вообще не существует правил и приличий. Они разрушены. Мы имеем дело с западными элитами, которые потеряли всякие ориентиры.



Самый яркий пример - это замораживание активов Центрального банка России. Ладно, что это сам по себе бандитский акт. Но ведь этот бандитский акт направлен против ядерной сверхдержавы. Такое, в принципе, даже в теории международных отношений, в теории ядерного сдерживания считалось невозможным. Это акт войны. И это уже открывает совершенно бесконечные возможности для ответа. Например, просто перевести этот уровень на встречную угрозу, и потребовать не только обратно денег, но и компенсации.



Когда у нас был Карибский кризис, мы все-таки имели дело с ответственными политическими деятелями, прошедшими Вторую мировую войну. Сейчас уровень политических элит на Западе несравненно ниже. Даже в США, где еще сохранялись остатки стратегического видения.



За нас косвенно или прямо большая часть мира. Против нас большой Запад, который тоже рано или поздно начнет сыпаться. За нас огромное количество стран, которые довольны тем, что мы подорвали и подрываем господство США и Запада. Большинство стран мира готовы с нами взаимодействовать и сотрудничать. Конечно, нужно учитывать их пока еще существенную зависимость от той структуры экономических отношений, которая была навязана всему миру в годы доминирования Запада. Сначала в несоветском мире, а затем и в мире после распада Советского Союза. Поэтому выход из этой системы стоит дорого и займет время.



Когда-нибудь и на Западе поймут, что та отчаянная борьба за продолжение господства, которую они затеяли, теряя свои позиции, бессмысленна. Но сейчас они надеются выбить Россию, выбить тот стержень, на котором во многом зиждется «не Запад».



Думаю, если мир не скатится к всеобщей ядерной войне, то это будет будущее групп государств и индивидуальных государств. Будущего объединенной Европы я просто не предусматриваю. США, я думаю, будут развиваться, хотя и будут терять свои позиции. В Азии потихонечку будет создаваться новый центр мира, условно «Большая Евразия», к которому, я надеюсь, мы и примкнем, оставив за собой «петровскую» страницу нашей истории. Получали мы от Европы немало. Мы должны ей быть благодарны. Но больше от нее нам брать почти нечего. И мы это сейчас видим, в том числе и в моральной, и в политической, и в экономической сферах. Пережив нынешний международный кризис, я надеюсь, мы найдем новые возможности сотрудничества с европейскими государствами. Они соседи, они будут возвращаться к нормальности. А это означает, что будут восстанавливаться те элементы в их культуре, которые нас объединяют.



Но для того чтобы дожить до такого светлого будущего, надо избежать термоядерной катастрофы, с достоинством пережить начинающиеся трудности, не допустить раскола в обществе. У нас будет жесткий политический режим и другая экономика.



