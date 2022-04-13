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13 апреля 2022, 16:54

Точка-У в Краматорске/ из открытых источников

Неожиданным откровением и «зрадой» стали для украинских политиков и пропагандистов данные в одной из последних передач ВВС, в котором сказано, что вокзал Краматорска был обстрелян украинской «Точкой-У».

Можно строить различные версии причин неожиданной откровенной информации на странице западного ресурса. Это может быть наказание за пленённого британского наёмника. А также не исключается борьба элит Великобритании, которая вылилась в информационный слив.

В любом случае Киеву стоит напрягаться и начинать «корректировать тактику» выбивания из Европы и США помощи и содействия. Иначе таких откровений станет больше.