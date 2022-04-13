Зеленский призвал Эстонию заблокировать все российские банки и ввести эмбарго на нефть

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13 апреля 2022, 14:07

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал власти Эстонии принять новые антироссийские санкции. Украинский президент провел сеанс видеосвязи с депутатами парламента Эстонии. Речь Зеленского транслировалась на портале эстонского высшего законодательного органа.

Президент Украины поблагодарил страну за поддержку Киева, организацию приема беженцев и за все введенные против России санкции, Таллин уже ввел. Он призвал Эстонию теперь заблокировать все российские банки и ввести эмбарго на нефть на уровне Евросоюза, - сообщает Общественная служба новостей.

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии сегодня прибудут на Украину и в Киеве встретятся с Зеленским.