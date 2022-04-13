Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду сообщил о выделении кораблей для эвакуации людей из Мариуполя. Хулуси Акар заявил, что Турция находится в постоянном контакте с министерствами обороны Российской Федерации и Украины.
Уточняя информацию о ситуации вокруг Мариуполя, он отметил, что Анкара сделала все необходимое для безопасной эвакуации мирных граждан, включая выделение кораблей.
Газета Yeni Şafak цитирует министра обороны Турции: "В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий".