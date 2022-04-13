СКР: по фактам пыток и истязаний на Украине четверых российских военнослужащих возбуждены уголовные дела

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13 апреля 2022, 12:10

фото с сайта СКР

Военными следователями Следственного комитета РФ в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по статьям "убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По данным СКР, после завершения боевых действий обнаружены тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, над нашими военными издевались, когда они были живы.

Эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

С участием специалистов проведен осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Допрошены лица, доставившие погибших в госпитали. Российские правоохранительные органы во взаимодействии с управлениями народной милиции ДНР и ЛНР проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.