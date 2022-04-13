Посол РФ в США Анатолий Антонов: американский Госдеп стремится очернить государственный строй неугодных стран

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2022, 08:41

Посол РФ в США А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что критика соблюдения прав и свобод человека в Российской Федерации со стороны Госдепартамента Соединенных Штатов отражает стремление американских властей очернить государственный строй неугодных им стран.

Антонов, комментируя опубликованный 12 апреля доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире за 2021 год, назвал его свидетельством "очередной перепевки избитых и необоснованных обвинений в адрес" России.

Дипломат подчеркнул очевидное - "пропагандистские опусы Госдепа имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела".

Как полагает Антонов, Америке, прежде чем критиковать другие страны, нужно подумать о решении своих проблем с защитой прав и свобод человека.

Посол РФ в Вашингтоне заявил, что в Штатах сейчас "на подъеме расизм, антисемитизм, исламофобия и другие проявления нетерпимости, продолжается беспрецедентная русофобия".

Антонов также заметил, что американская сторона не поддерживает ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против героизации нацизма, и это выражает недоумение.