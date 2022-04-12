Правительство Молдовы опасается прекращения поставок российского газа из-за непогашенных долгов​

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12 апреля 2022, 23:34 Александр Крохмаль, Журналист

С 1 мая Республика Молдова может остаться без российского газа. Газовый скандал из-за невыплаты долга возникал ещё осенью прошлого года. Тогда это вызвало нешуточную панику среди местного населения. Люди опасались, что останутся без тепла на целую зиму. Но правительству удалось решить проблему, хотя бы на некоторое время. Сейчас же ситуация изменилась и далеко не к лучшему. Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что дело в аудите исторического долга страны «Газпрому», который Кишинёв должен был провести, а затем начать процедуру оплаты. Но аудита так и не случилось. «Молдовагаз» попросил у российского концерна отсрочку на его завершение, хотя на данном этапе он даже не начинался.

Премьер Гаврилица утверждает, что аудит долга «Газпрому» не состоялся из-за отсутствия желающих его провести. «Есть риск, что 1 мая договор будет расторгнут, - сказала министр. - В контракте есть пункт, касающийся его расторжения». Гаврилица пояснила, что власти РМ проводили тендеры на участие в проверке газовой задолженности республики, но безрезультатно. «Аудит этой задолженности представляет собой сложный процесс, требующий участия юридических и аудиторских фирм, - было заявлено в речи премьера. - У нас не было желающих участвовать». При этом, срок проведения тендера был продлён.

Несмотря на невыполнение пункта соглашения по поставке газа в РМ, заключённого с «Газпромом» ещё осенью 2021 года, руководство «Молдовагаза» попросило российских коллег отсрочить завершение аудита. Компания уже направила в «Газпром» письменный запрос о продлении срока договорённостей и перенести предусмотренную в протоколе дату 1 мая. Между тем, вице-премьер республики Андрей Спыну, участвовавший в своё время в подписании контракта, допустил, что российский концерн может принять решение о прекращении поставок газа в Молдову. В этом случае, по его словам, республике придётся закупать газ на рынке ЕС.