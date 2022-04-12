Аргументы Недели → В мире 13+

12 апреля 2022, 12:05

В Польше на фоне масштабных мемориальных предприятий решили возобновить расследование причин авиакатастрофы под Смоленском. Инициативу проявил Антоний Мачеревич, бывший министр обороны и глава проводившей повторные следственные действия комиссии.



Согласно представленному им отчёту, российская сторона уничтожила доказательства своего покушения на польского президента. По словам Мачеревича, на борту разбившегося самолёта присутствовало взрывное устройство, вмонтированное в левое крыло несколькими месяцами ранее в Самаре при проведении ремонтных работ.



На самом деле российское следствие сотрудничало с польской прокуратурой и не ограничивало доступ к материалам дела. В результате ещё в 2011 году комиссия под председательством Ежи Миллера, главы польского МВД, признала крушение самолёта случайным. Пилот Ту-154-М № 101, перевозившего в апреле 2010 года несколько десятков представителей польской политической элиты и президента Л. Качиньского, принял решение снижаться в условиях плохой видимости и зацепился крылом за дерево. Все пассажиры и экипаж погибли.



Показная и неоправданно дорогая (на расследование ушло более 5 млн бюджетных долларов) деятельность комиссии Мачеревича – результат желания Ярослава Качиньского вернуться на политическую сцену. Ранее брат-близнец покойного президента уже делал громкие заявления, призывая НАТО ввести на Украину миротворческий контингент и поставить в Польшу ядерное оружие.