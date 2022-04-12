Правительство Си Цзиньпина ввело жёсткий карантин, ввиду «ковидного бума» в Шанхае

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12 апреля 2022, 11:09 Александр Крохмаль, Журналист

Ввиду серьёзного коронавирусного всплеска в Китае, правительство Си Цзиньпина решило пойти на глобальный локдаун. Они стараются всеми силами не допустить нового распространения «ковида». Однако меры, предпринятые правительством Си Цзиньпина, весьма жестокие. Жители самого густонаселённого города КНР две недели безвылазно сидят дома. У них нет возможности добыть еду и товары первой необходимости. Властями установлены суровые меры ограничений. На улицу выходить разрешается лишь медикам, волонтёрам, курьерам и тем, у кого есть особые пропуска. А у жителей Шанхая, оставленных без всего, уже начинают сдавать нервы.

В сеть то и дело сливается информация о том, что происходит сейчас в крупном мегаполисе КНР. В интернете появилось видео о том, как отчаявшиеся люди кричат во всё горло, вылезая из окон. Они требуют продуктов и немедленной помощи. Сообщают, что психологические службы перегружены, и значительно увеличилось количество суицидов. Над самим городом постоянно летают дроны, предупреждая об ограничениях, ввиду коронавирусной пандемии. В Китае чиновники подвержены идее нулевой терпимости к вирусу и тотальному карантину, и похоже не намерены отказываться от данной стратегии.

В СМИ отмечают, что некоторые смельчаки всё же умудряются выходить на улицу и даже устраивать грабежи. Случаи мародёрства в магазинах уже зафиксированы. Службы доставки перегружены, курьеров на всех не хватает. Люди с отсутствием смартфонов вообще не могут воспользоваться должными услугами. Пенсионеры остаются без лекарств. Но власти продолжают считать, что ослабление ограничений и отмена карантина может вылиться в катастрофу.