Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России

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12 апреля 2022, 10:29 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, Sven Hoppe / globallookpress.com

США призывают страны мира не приобретать вооружения у России. После двусторонних переговоров в формате "два плюс два" между главами Минобороны и МИД США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины", - заявил американский госсекретарь.

Блинкен, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки С-400, сказал, что решение пока никакое не принято.

Глава американской дипломатии добавил, что "существует длительная история взаимоотношений между Индией и Россией, в том числе в том, что касается военной техники".