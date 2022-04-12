Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России

США призывают страны мира не приобретать вооружения у России. После двусторонних переговоров в формате "два плюс два" между главами Минобороны и МИД США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины", - заявил американский госсекретарь.
Блинкен, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки С-400, сказал, что решение пока никакое не принято.
Глава американской дипломатии добавил, что "существует длительная история взаимоотношений между Индией и Россией, в том числе в том, что касается военной техники".