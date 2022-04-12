Байден дважды оговорился, представляя кандидата на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия

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12 апреля 2022, 08:53 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Президент США Джозеф Байден дважды оговорился, представляя в Белом доме кандидата на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха.

Байден номинировал Стива Деттельбаха, и теперь его кандидатуру должен утвердить сенат Соединенных Штатов. Сначала американский лидер запутался в аббревиатуре: вместо ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) назвал AFT - так сокращается Американская федерация учителей. Фамилию кандидата он также перепутал, и сам это заметил, - передает РИА Новости.

"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал в своей речи глава Белого дома.

В выступлениях Байдена оговорки бывают нередко. Так на прошлой неделе он два раза запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам.