Кадыров: Для участия в спецоперации в Донбассе и на Украине из Грозного выдвинулись еще 300 добровольцев

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11 апреля 2022, 21:21 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото из Вконтакте

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник вечером сообщил, что для участия в спецоперации на Украине из Грозного в Донбасс направились еще 300 добровольцев.

Как уточнил Кадыров, в рамках третьего этапа "не только чеченцы, но и представители других национальностей из регионов России". "Под флагом борьбы с фашистской нечистью на Украине идёт объединение патриотов России", - отметил глава Чечни. Кадыров назвал командира - Рамзан Халитов.

Под его командование сто "достойных воинов готовы сразу вступить в бой с чеченоговорящими отщепенцами, которые в трудное для чеченского народа время сбежали из Чеченской Республики в Европу и другие страны". Кадыров предположил, что "они якобы воюют на стороне бандеровцев". "... но из-за своей трусости избегают боевого контакта с нашими воинами. Знают ведь, что от них одно мокрое место останется, вот и включили ген осторожности на всю катушку", - пишет чеченский лидер в своем Телеграм-канале.

"Если бандеровское отребье, а также нацики и шайтаны всех мастей еще рассчитывают на свою победу, то могу со всей ответственностью их огорчить. Вы сильно ошибаетесь. Вашей перемоги не будет!" - подчеркнул Кадыров.