В Италии «заморозили» виллу Мазепиных за $114 млн

Стало известно, что усилиями итальянской фингвардии заморожен комплекс зданий на Сардинии.
Утверждается, что вилла за 105 миллионов евро (114 миллионов долларов) принадлежит бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу – владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину.
Санкции на Мазепиных были введены Евросоюзом. Перед началом сезона-2022 Никита лишился места в «Хаасе» – его заменил Кевин Магнуссен. Контракт с «Уралкалием», который являлся титульным спонсором «Хааса», также был разорван.
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