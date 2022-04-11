В Италии «заморозили» виллу Мазепиных за $114 млн

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11 апреля 2022, 20:20 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Стало известно, что усилиями итальянской фингвардии заморожен комплекс зданий на Сардинии.



Утверждается, что вилла за 105 миллионов евро (114 миллионов долларов) принадлежит бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу – владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину.



Санкции на Мазепиных были введены Евросоюзом. Перед началом сезона-2022 Никита лишился места в «Хаасе» – его заменил Кевин Магнуссен. Контракт с «Уралкалием», который являлся титульным спонсором «Хааса», также был разорван.