Белорусская оппозиция вооружается в Польше

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2022, 17:21

Польша рассматривает возможность упрощённого порядка въезда, гуманитарных виз, видов на жительство для граждан Белоруссии. Наряду с этим поощряется формирование военизированных подразделений, направляемых в зону военной спецоперации на Украине. Уже отправлен батальон им. Кастуся Калиновского, сформированный из националистически настроенных граждан РБ. Рассматриваются также отдалённые перспективы проводимой политики.



Светлана Тихановская, медийное лицо белорусской оппозиции, «благословила» добровольцев, а «Белорусский дом в Варшаве» продолжает набор желающих вступить в военизированные формирования. Руководитель организации Алесь Зарембюк призывает к борьбе с российской агрессией соотечественников и иностранных граждан. 25 марта добровольцы приняли присягу в ВСУ и обозначили дальнейший план действий. Согласно нему, военные вернутся в Беларусь и установят желаемый миропорядок.



Создаётся ещё один полк под названием «Пагоня». Вадим Прокопьев, инициатор процесса, заявляет о необходимости формирования «альтернативных ВС Беларуси». Оппозиционеры намерены с оружием в руках продвигать и защищать демократические идеалы на территории родной страны. Что характерно, значимость личности Константина Калиновского в медийном пространстве РБ и РФ не оспаривается. Он признаётся выдающимся революционером, боровшимся за права и свободы народов России и Белоруссии.