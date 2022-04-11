Зачем туркам быть посредником на переговорах по Украине?

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11 апреля 2022, 17:11

Турция и лично её президент Эрдоган всё активнее предлагают себя в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Турция от этого может получить политические и экономические дивиденды.



Несмотря на членство в НАТО союзники Турции по блоку поддерживают иракских и сирийских курдов, с которыми у турок сложные отношения. Следующим объектом столкновения будут российско-турецкие отношения. Вопреки объявленным санкциям Турция не прекратила торгово-экономическое сотрудничество с РФ. И, как полагают турецкие политологи, США попытаются на следующем витке столкнуть Россию с Турцией. Поводом будут не интересы в Сирии, а в Чёрном море.



Ситуация на Украине угрожает северным границам Турции. К тому же в проливах Босфор и Дарданеллы стали появляться мины, выпущенные украинцами. Поэтому малейшая провокация, и конфликт может вспыхнуть уже и между союзниками.



Посредничество между конфликтующими сторонами позволило бы Турции не прекращать отношения с Россией в угоду Западу и не отдаляться от Украины в угоду России. И там и тут у Турции есть свои интересы.



