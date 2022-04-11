Министерство обороны США расширяет программу биологических исследований в Азии. До этого сеть лабораторий Пентагона была открыта на территории бывших республик СССР на границе с Россией. Очередь дошла до Монголии.
Вузы США и Германии начали подготовку специалистов для проведения микробиологических исследований в Республике Монголия. Сфера их применения - редкие инфекционные заболевания у людей и животных. Не исключено, что в Монголию будут переведены закрытые на Украине в результате спецоперации лаборатории. Дислокацию лаборатории в Монголии специалисты объясняют изучением Пентагона воздействия вируса на азиатов.
Эти выводы делаются исходя из содержания научных исследований, публикуемых в США и Европе, где на деньги США собираются образцы биоматериалов, изучаются встречающиеся в регионе заболевания. В исследованиях принимают участие офицеры Минобороны США. В январе 2022 года было опубликовано исследование о заболеваниях животных, переносимых клещами в Монголии. Подобные же лаборатории действуют в Грузии и на Украине, каждая изучает влияние вирусов на свой тип расы или национальности.
По информации из открытых источников, в разные года американские учёные изучали анаплазмоз, пятнистую лихорадку, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмы фагоцитофилум, кишечных паразитов Cryptosporidium spp. и Giardia duodenalis.
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