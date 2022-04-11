Европа движется к разрыву дипотношений с Россией

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11 апреля 2022, 12:25

С 28 февраля началась высылка российских дипломатов из стран Евросоюза и США. Запустила процесс Америка, объявив персонами нон-грата 12 дипломатов, позднее к акции присоединились Германия, Польша, Франция и другие члены ЕС. Всего на сегодняшний день Запад выслал 400 сотрудников консульств и посольств РФ, что является беспрецедентной ситуацией для последних 20 лет.



Среди причин разрыва дипломатических отношений внешнеполитические ведомства называют «угрозу национальной безопасности». Так объяснили высылку 30 человек Сергею Разову, послу РФ в Италии. Ещё одним официальным поводом стало подозрение в пропаганде и шпионаже: Анн Линде, шведский министр иностранных дел, заявила о нарушении Россией Венской конвенции. Германия при принятии аналогичных решений ссылается на резонансные события в г. Буча.



Москва выражает протест против решений стран-членов ЕС и США, отмечая их незаконность и анонсируя ответные решения. В частности, о «симметричном ответе» упомянул зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, не исключая полный разрыв дипломатических отношений. На сегодняшний день российские дипломаты высланы из 28 стран, Австралия, Канада и Великобритания пока воздержались от подобных действий.