Европа запрещает торговле использовать российский и белорусский транспорт

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2022, 12:08

Евросоюз запретил использовать российский и белорусский транспорт для доставки товаров в Европу. От этого может пострадать китайская торговля, большая часть товаров которой идёт именно через Россию и Белоруссию. Такая санкция может стать болезненней, чем отказ от российских энергоносителей.



По мнению экспертов, такое решение европейских политиков подтолкнёт мировую экономику к новому кризису. Мир ещё не опомнился от пандемии коронавируса, как новые санкции против России просто убивают мировую экономику, а не только наносят вред России.



Для Китая эти ограничения усугубляются ещё и старением населения. Поэтому в Поднебесной серьёзно заняты роботизацией и поиском дешёвой рабочей силы в развивающихся странах. Натянутые отношения с США заставил Китай позаботиться и о независимости и автономности своей кредитно-денежной политики от американского доллара и иностранных инвестиций. Китай сам стал крупнейшим мировым инвестором. Поэтому России придётся плотнее работать с Китаем и азиатскими рынками, пока европейцы не опомнятся от санкционного умопомрачения.