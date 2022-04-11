Европа запрещает торговле использовать российский и белорусский транспорт

Евросоюз запретил использовать российский и белорусский транспорт для доставки товаров в Европу. От этого может пострадать китайская торговля, большая часть товаров которой идёт именно через Россию и Белоруссию. Такая санкция может стать болезненней, чем отказ от российских энергоносителей.
По мнению экспертов, такое решение европейских политиков подтолкнёт мировую экономику к новому кризису. Мир ещё не опомнился от пандемии коронавируса, как новые санкции против России просто убивают мировую экономику, а не только наносят вред России.
Для Китая эти ограничения усугубляются ещё и старением населения. Поэтому в Поднебесной серьёзно заняты роботизацией и поиском дешёвой рабочей силы в развивающихся странах. Натянутые отношения с США заставил Китай позаботиться и о независимости и автономности своей кредитно-денежной политики от американского доллара и иностранных инвестиций. Китай сам стал крупнейшим мировым инвестором. Поэтому России придётся плотнее работать с Китаем и азиатскими рынками, пока европейцы не опомнятся от санкционного умопомрачения.
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