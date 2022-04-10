Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах приведет в порядок страну за 5 лет

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая вместе с действующим президентом Макроном выходит во второй тур выборов, пообещала в случае победы навести порядок в стране за 5 лет. Об этом она сказала в обращении к избирателям после оглашения предварительных результатов первого тура.
Ле Пен заявила, что она станет «президентом для всех французов».
«Я приведу страну в порядок за пять лет. Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира», - подчеркнула она.
По ее словам, 24 апреля, в день проведения второго тура голосования, «будет сделан фундаментальный выбор между двумя противоположными взглядами на будущее страны».
После подсчета 40 процентов голосов Ле Пен набирает 28,2%, Макрон — 26,15%.