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Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах приведет в порядок страну за 5 лет

, 22:55 Источник: ТАСС

Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах приведет в порядок страну за 5 лет
Марин Ле Пен на избирательном участке, Rit Heize/XinHua/globallook.com

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая вместе с действующим президентом Макроном выходит во второй тур выборов, пообещала в случае победы навести порядок в стране за 5 лет. Об этом она сказала в обращении к избирателям после оглашения предварительных результатов первого тура.

Ле Пен заявила, что она станет «президентом для всех французов».

«Я приведу страну в порядок за пять лет. Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира», - подчеркнула она.

По ее словам, 24 апреля, в день проведения второго тура голосования, «будет сделан фундаментальный выбор между двумя противоположными взглядами на будущее страны».

После подсчета 40 процентов голосов Ле Пен набирает 28,2%, Макрон — 26,15%.

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