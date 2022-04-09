Послы стран ЕС и G7 угрожал оставить Сербию без нефти, если она не проголосует в ООН против России

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9 апреля 2022, 15:05 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Страны Запада шантажировали Сербию перед выбором - оставить Россию в Совете ООН по правам человека (СПЧ) или нет. Голосование в ходе заседания Генассамблеи ООН по поводу приостановки членства России в СПЧ проходило 7 апреля.

А накануне в Белграде у главы МИД Сербии Никола Селаковича собрались послы стран Европейского союза и Группы семи, среди которых был и новый посол США в Белграде Кристофер Хилл.

В субботу газета "Вечерне новости" со ссылкой на источник написала, что Сербии угрожали оставить ее без нефти и инвестиций, если она не проголосует за приостановку членства России в СПЧ.

Для Сербии остаться без снабжения сырой нефтью стало бы огромным ударом по ее экономике. Также Белград предупредили о возможности "полной блокады европейской интеграции", о "закрытии брюссельской кассы", а также о барьере для инвестиций и возможном оттоке вложений Запада, которые уже находятся в Сербии. Западные дипломаты не пытались скрыть, что если Сербия не поддержит резолюцию в ООН, то она будет рассматриваться как "деклассированный противник" Запада в его противостоянии с Россией.

В Брюсселе в тот же день обсуждали исключение Сербии из списка стран, попавших под санкции за импорт российской нефти. ЕС специально откладывал принятие решения на вечер 7 апреля, чтобы подождать исхода голосования в ООН. Получилось, что Сербия практически оказалась в безвыходной ситуации, хотя хотела воздержаться от голосования. В результате Белград поддержал резолюцию.

Эту информацию сообщил и президент Александр Вучич, он объяснил, что Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций. "... если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше", - говорил Вучич.