Посол Казахстана на встрече с Байденом подчеркнул приверженность продвижению партнерства с США

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2022, 14:41 Источник: ТАСС

Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев

Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом заявил о приверженности республики продвижению расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Пресс-служба МИД Казахстана уточнила, что короткая беседа дипломата с главой Белого дома состоялась 4 апреля 2022 года в ходе протокольного мероприятия, Ержан Ашикбаев передал теплые Джо Байдену пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана продвижению расширенного стратегического партнерства с США.

Байден приветствовал продолжение конструктивного партнерства США и Казахстана по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

47-летний Ержан Ашикбаев был заместителем министра иностранных дел Казахстана с декабря 2013 года.

Год назад дипломат был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки



Ашикбаев окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Школу государственного управления имени Кеннеди и Гарвардский университет. Специалист в области международных отношений, магистр государственного управления.