Турция занимает своенравную позицию в НАТО и не собирается разрывать с Россией

Турция оказалась единственным членом НАТО, который не ввёл санкции против России и развивает деловые и торговые отношения с РФ. Также она не закрыла своё воздушное пространство для российских самолётов. Более того, Турция критикует партнёров по блоку за допущенный кризис в Европе.
С приходом в 2002 году к власти в Турции партии Эрдогана, страна придерживается многовекторной внешней политики и нулевыми проблемами с соседями. Страна хочет стать полноправным членом ЕС и максимально дистанцироваться от США, демонстрирую политическую и экономическую самостоятельность.
В 2003 году Турция не поддержала вторжение США в Ирак и не предоставила свою территорию для нужд американцев. После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году НАТО потеряло возможность влиять на республику, которая посчитала себя лидером мусульманского мира. После конфликта на Украине, показавшем слабость НАТО и Европы, Турция настаивает на пересмотре архитектуры глобальной безопасности. Несмотря на своенравную позицию Турции, которая дискредитирует НАТО и США, Запад вынужден мириться с этим, чтобы не потерять мощного и влиятельного союзника.
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