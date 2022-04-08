Представитель ДНР Басурин: украинская провокация в Краматорске стоила жизни 30 мирных граждан, 100 человек ранены

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8 апреля 2022, 14:52

Представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в пятницу сообщил о гибели в результате украинской провокации в Краматорске приблизительно 30 мирных граждан. По данным Басурина, около сотни людей получили ранения.

ВСУ нанесли удар из ОТРК «Точка-У» по гражданским объектам в городе Краматорске ДНР. Обломки частей ракеты обнаружены вблизи железнодорожного вокзала.

Но украинская сторона распространяет фейки о том, что удар по Краматорску был нанесен российскими военнослужащими. Хотя не секрет, что на вооружении у российской армии не стоят ракетные комплексы «Точка-У».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях военнослужащих ВС РФ в Донбассе.

Как заявил сегодня в эфире "Россия 1" глава ДНР Денис Пушилин, трагедия в Краматорске - это очередное военное преступление со стороны киевского режима, который не считает людей Донбасса своими.