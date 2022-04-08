США вошли во вкус и ведут себя на финансовом рынке, как сомалийские пираты

Министр финансов США и заместитель Госсекретаря пригрозили Китаю жёсткими санкциями в случае оказания им материальной помощи России. Такие же жёсткие санкции ждут Китай, если он захочет превратить Тайвань в Украину. Американские чиновники на примере России пытаются кошмарить весь мир.
Китай имеет торговый профицит в 29%, и ему кроме гособлигаций США негде больше хранить свои сбережения. Аналогичная ситуация у России, Ирана, Внесеуэлы. Правительства этих стран пока не нашли альтернативы доллару. Поэтому большая часть золотовалютных сбережений ЦБ РФ заблокирована, арестам в разное время подвергались активы Ирана и Венесуэлы - режимы которых показались США несоответствующими их представлениям о мироустройстве. Китаю тоже есть что терять. В гособлигации США вложен 1 трлн доллар, принадлежащий КНР. Это треть всех резервов Китая.
Красной линией для Китая будет продажа оружия России. Тогда Поднебесной санкций точно не избежать. Но, с другой стороны, от такого шага сильно пострадает и экономика самой Америка, которая переплетена тесными связями с Китаем. Да и иметь двух мощных врагов в лице России и Китая, обладающих ядерным оружием, США вряд ли захотят.
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