В Боснийской войне использовались Моджахеды, и власти БиГ об этом знали

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8 апреля 2022, 12:02 Александр Крохмаль, Журналист

Факт существования в Боснии моджахедов давно признаётся мировой общественностью. В результате кровопролитного конфликта, вспыхнувшего на территории Югославии в бывшем Боснийском регионе, местные силы нередко прибегали к разного рода военным преступлениям. Напомним, что в Боснийской войне столкнулись между собой сразу три народа – боснийцы, хорваты и конечно же сербы. Причём, кровопролитие происходило с обеих сторон. Многие эксперты считают, что в конфликте вообще не было правых, так как вину за расправы можно было возложить на всех.

Известно, что при правительстве Алии Изетбеговича в Боснии, были созданы отряды Мусульманских Моджахедов. Они появились на территории страны во второй половине 1992 года. 13 августа 1993 года генштаб армии Боснии организовал специальный отряд «Эль-Муджахид». Он состоял в основном из иностранных добровольцев: арабов, выходцев из Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. По некоторым данным, в нём могли состоять даже афганские исламисты. В том же году с Алией Изетбеговичем встречался террорист №1 Усама Бен Ладен и заявлял о своей поддержке Боснийской армии. Через свои компании в Судане, Бен Ладен финансировал боевиков, присутствовавших в Боснии и Герцеговине.

Бойцы «Эль-Муджахид», созданные по воле правительства Сараево, занимались террором по отношению к мирному населению, не поддерживающему центральную власть. Но основной целью боевиков были хорватские и сербские солдаты. Тогда на территории Боснии существовало сразу три государственных формирования противников Изетбеговича – Западная Босния, республика Герцег-Босна и Республика Сербская. Экстремисты вели бои, как с сербскими, так и с хорватскими бойцами. При этом, они не церемонились даже с боснийскими соратниками. Есть сведения о том, что отношения между «Эль-Муджахид» и боснийцами всегда были очень напряжёнными. По сути, власти Сараево создали бесконтрольную группу радикалов, которых сразу же пустили в бой, как цепных псов. Но о последствиях никто не позаботился.

Каковой была численность «Эль-Муджахед» никто не знает. В 2003 году генерал из Хорватского Совета Обороны Тихомир Блашкич утверждал, что их могло быть более 3000. Американский аналитик Шварц заявлял, что «добровольцев» в Боснии было до 6000 человек. С моджахедами имели дело двое крупных военачальников Боснии – Энвер Хаджихасанович и Расим Делич. Делич, будучи доверенным лицом президента, был проинформирован обо всех злодеяниях террористов. Например, в селе Поляница были расстреляны 20 хорватских бойцов, среди которых - одна женщина. В области Каменицы преступники уничтожили полсотни сербов. И таких случаев – десятки за всю Боснийскую войну. Исламисты нередко прибегали к обезглавливанию своих противников. Делич и Хаджихасанович не только не пресекали подобные преступления, но и поддерживали их.

Основной целью присутствия «Эль-Муджахид» в Боснии считалась «борьба за ислам». Хотя на деле к настоящему исламу все эти преступления не имели никакого отношения. Более того, в мусульманской религии всегда осуждались такие понятия, как исламизм и исламо-радикализм. Посему стоит отметить, что бойцы отряда «Эль-Муджахид» не имели ничего общего с истинными мусульманами и защищали лишь военных преступников. После окончания войны Делич и Хаджихасанович предстали перед Гаагским трибуналом за попустительство военных преступлений. Первого осудили на 3 года лишения свободы, а второго – на 3 с половиной. Сербы до сих пор помнят имена этих людей, и едва ли забудут в ближайшее время.