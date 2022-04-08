Минфин США вывел из-под санкций ПО и оборудование для обмена сообщениями через интернет

Аргументы Недели → В мире 13+

8 апреля 2022, 08:19

фото: Liu Jie/globallookpress.com

Министерство финансов США вывело из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование.

Судя по информации генеральной лицензии, решение американского Минфина касается "всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций", "экспорта или реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию" услуг, программного обеспечения (ПО), аппаратного обеспечения (процессоры и другие комплектующие) или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена через интернет.

Телекоммуникационный обмен включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, социальные сети, программы обмена фото, кино и документами, поиск в интернете, просмотр веб-страниц, приложения для ведения блога, регистрацию доменов.