Вучич обратится к России и НАТО по инциденту с появлением истребителя в воздухе около самолёта рейса Белград — Москва

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8 апреля 2022, 07:25 Источник: РИА Новости

президент Сербии Александр Вучич, Felix Zahn/photothek.net via www

Президент Сербии Александр Вучич со ссылкой на рапорт пилотов самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, сообщил, что в российской воздушной зоне к пассажирскому авиалайнеру приблизился, вероятно, истребитель НАТО. По данным пилотов, военный самолет пролетел всего на километр ниже пассажирского авиалайнера.

Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского воздушного судна сербской авиакомпании.

Рапорт пилотов Александр Вучич зачитал в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии. Инцидент в воздухе произошел днем ранее. Пилоты заметили, что истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. Российская служба контроля полетов корректно предупредила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, может ли экипаж установить визуальный контакт и сообщить что это.

"Что им делать с этим самолетом, когда в нашем – пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, 2 тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся", - сообщил Вучич.

Президент Сербии пояснил, что поделился этой информацией с гражданами своей страны, чтобы они "понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией".

Как сказал Вучич, "государство направит запрос, будет требовать дополнительную информацию от россиян и от НАТО". Вопросы будут такие: "Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Или это, может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился".