Минобороны России: ВКС России поразили за сутки 42 военных объекта Украины

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7 апреля 2022, 22:13

ВС ДНР, Мариуполь, Dmitry Golubovich/ Russian Look

Официальный представитель Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Конашенков провёл очередной брифинг для журналистов, на котором представил данные о ходе спецоперации армии РФ в Донбассе и на Украине.

Российские военные блокировали населенный пункт Угледар, идут бои за его освобождение от украинских вооружённых формирований. Полностью блокирован населённый пункт Новомихайловка, подразделения ВС РФ приступили к его зачистке.

Конашенков отметил также, что военная авиация высокоточными ракетами ударила по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за сутки 42 военных объекта Украины.