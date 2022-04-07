Минобороны России: ВКС России поразили за сутки 42 военных объекта Украины

Официальный представитель Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Конашенков провёл очередной брифинг для журналистов, на котором представил данные о ходе спецоперации армии РФ в Донбассе и на Украине.
Российские военные блокировали населенный пункт Угледар, идут бои за его освобождение от украинских вооружённых формирований. Полностью блокирован населённый пункт Новомихайловка, подразделения ВС РФ приступили к его зачистке.
Конашенков отметил также, что военная авиация высокоточными ракетами ударила по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за сутки 42 военных объекта Украины.