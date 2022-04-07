Штатная демократия: США теряют законодательную унитарность

В Оклахоме принят закон, запрещающий любые аборты, кроме случаев, угрожающих жизни матери. За операцию по прерыванию беременности врачам грозит срок до 10 лет и 100 тыс. долларов штрафа. Губернатор штата незамедлительно подпишет этот документ. В соседнем Техасе в прошлом году приняли похожий закон. И в других американских штатах, контролируемых Республиканской партией, двигаются в этом же направлении.
После победы на президентских выборах Джозефа Байдена многие штаты стали практиковать адаптацию законов под интересы избирателей. Так, например, в Техасе приняли закон о запрете голосования по почте - это после скандала с недобором голосов Дональдом Трампом.
По традиции, штаты на побережье океана голосуют за демократов, центральные поддерживают республиканцев. На местах власти больше, чем у федералов. Некоторые законы штатов даже вступают в противоречие с федеральными. Так что центру всё труднее становится удерживать баланс власти. А у граждан США теперь больше выбора, в каком штате и по каким законам жить.
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