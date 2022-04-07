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WarGonzo: Пушилин и Турчак в освобожденном Запорожье сменили украинский флаг на красное знамя и флаг РФ

, 16:35

WarGonzo: Пушилин и Турчак в освобожденном Запорожье сменили украинский флаг на красное знамя и флаг РФ
Денис Пушилин в Запорожье/ screenshot с видео WarGonzo

Официальная делегация России и Донецкой Народной Республики во главе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным прибыла в Запорожскую область. От России принимает участие заместитель председателя Совета Федерации и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с политиками в поездке участвуют военкоры проекта WarGonzo.

Турчак и Пушилин водрузили знамя Победы и флаг России в запорожской Розовке вместо украинского флага.

Также в Запорожье для обеспечения и решения гуманитарных вопросов прибыли руководитель «Боевого Братства» Дмитрий Саблин и депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров.

Военкоры представили сюжет о том, как прошла встреча российских и донбасских политиков с местным населением.

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