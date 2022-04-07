Глава Белоруссии Лукашенко сообщил о спецоперации на Украине по освобождению белорусских граждан

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7 апреля 2022, 16:00

Лукашенко, Kremlin Pool/ Global Look Press

Силовики Белоруссии провели на территории Украины спецоперацию, направленную на освобождение граждан республики. С таким заявлением в четверг, 7 апреля, выступил президент страны Александр Лукашенко.

«Эти негодяи (представители Украины – прим. ред.) начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. <…> Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», − цитирует «БелТА» слова Лукашенко.

Как отметил президент РБ, на Украине захватили белорусские грузовики и не менее сотни дальнобойщиков соседней страны. Лукашенко распорядился, чтобы глава КГБ Белоруссии Иван Тертель представил к государственным наградам всех участников проведенной спецоперации.