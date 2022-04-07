Олег Неменский: украинские нардепы пытаются обвинить Россию в преступлениях, которые киевские власти сами совершают на Украине

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7 апреля 2022, 14:31

Заседание Верховной Рады Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Верховная Рада 6 апреля зарегистрировала и опубликовала на своем сайте текст законопроекта о признании действий России на территории Украины «геноцидом». В документе Российская Федерация названа «страной-агрессором», ее обвиняют в массовых убийствах.

В законопроекте упоминаются события в городе Буче Киевской области. Cреди мест, где якобы были совершены преступления военнослужащими ВС РФ, в документе также отмечены населённые пункты Волноваха, Ирпень, Мариуполь, Ахтырка, Харьков и Чернигов.

В вину России авторы законопроекта ставят «принудительную депортацию гражданского населения в Россию, в том числе похищение и депортацию детей, уничтожение памятников украинской истории и культуры, книг, запрет изучения истории Украины и обучения на украинском языке».

По мнению украинских законодателей, «политический режим Российской Федерации является нацистским по своей сути, на практике и идеологически наследует национал-социалистический тоталитарный режим, который виновен в преступлении геноцида — холокосте».

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя документ, отметил, что украинские нардепы пытаются обвинить Россию в преступлениях, которые киевские власти сами совершают на Украине.

«Украинская пропаганда не в первый раз так действует: в Киеве берут собственные преступления, в которых Украину обвиняет РФ, и пытаются их повесить на Россию. Это касается и реабилитации фашизма, и использования фашистских методов, массовых убийств и так далее», — цитирует RT аналитика.