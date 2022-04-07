Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей города уезжать на запад Украины

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7 апреля 2022, 13:34

фото: pixabay.com

Мэр Днепра Борис Филатов в четверг на брифинге Днепропетровской областной государственной администрации призвал жителей города и эвакуированных туда людей уезжать на запад Украины, в более безопасные места.

Филатов обратился ко всем, кто имеет возможность, особенно это касается это женщин, детей и стариков.

Также мэр Днепра призвал уехать и тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях и напрямую не интегрирован в экономику.

Филатов посоветовал уезжать на запад страны эвакуировавшихся ранее в Днепропетровскую область. "Я бы настоятельно рекомендовал не задерживаться, а дальше передвигаться в сторону Запада Украины, потому что там в любом случае безопасней", - цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее призвала жителей Луганской, Донецкой и Харьковской областей эвакуироваться. Как она считает, в настоящее время нужно быть готовым к дальнейшему обострению ситуации.