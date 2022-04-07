Замсоветника Байдена по нацбезопасности Сингх: США собираются лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

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7 апреля 2022, 07:17 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

США намерены добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа. Такое заявление 6 апреля сделал в эфире телеканала CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Американский чиновник отметил, что у России доходы от поставок нефти и газа - главные доходы, которые остались. Далип Сингх рассказал, что США с Германией в настоящее время решают, как закрыть газопровод "Северный поток 2", и Россию лишили доступа к необходимым технологиям в сфере энергетики.

Заместитель советника Джо Байдена по национальной безопасности надеется, что со временем США со своими союзниками со временем смогут лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей, таких как газ и нефть.

Сингх подчеркнул, что реализации этого нужно время.

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