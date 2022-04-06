Журналисты Bloomberg узнали о попытках США отстранить Путина от участия в саммите G20

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6 апреля 2022, 16:09

Саммит G20, Jin Mamengni/ XinHua

Западные политики, активнее всего представители Соединённых Штатов Америки, стремились убедить Индонезию не приглашать президента России Владимира Путина для участия в саммите G20.

Информацию со ссылкой на источники агентства Bloomberg RT.

Источник агентства уточнил, что в частном порядке в США проходят дискуссии по вопросу целесообразности участия Джозефа Байдена в саммите, если на нём будет российский лидер.

Как стало известно, в конце марта Индонезия анонсировала намерение пригласить Путина и остальных президентов к участию в мероприятии, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.