Украина обвинила Грузию в открытии коридора для военных поставок в Россию

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6 апреля 2022, 13:02

Между Украиной и Грузией разразился политический скандал. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что через территорию Грузии с согласия руководства страны Россия провозит товары военного и двойного назначения, на которые мировым сообществом наложены санкции.



Грузия потребовала предъявить доказательства, иначе она будет расценивать заявления украинских политиков как дезинформацию. За скандальное заявление сразу уцепились грузинские оппозиционеры, которые потребовали немедленной отставки кабинета министров. Москва никак не прокомментировала прозвучавшие обвинения.



Масла в огонь подливает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который периодически между инъекциями обвиняет с больничной койки власти Грузии в сотрудничестве с Россией и прямой военной помощи. Оппозиция зашевелилась по поводу акций протестов и предложила передать грузинские границы под контроль США и Великобритании.



Оскандалившаяся Украина, которая испортила отношения с Грузией ещё в 2015 году, предложила Грузии открыть второй фронт в направлении Абхазии и Южной Осетии. Это бы помогло Украине, призывает руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.