МИД Украины попросил китайских коллег способствовать прекращению огня на Украине. Китай сохраняет нейтральную позицию, но местные СМИ обвиняют США в эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Американские же СМИ обвиняют Китай, что внешне он выдерживает нейтральную позицию, но внутри страны китайские СМИ, Компартия проводят широкую кампанию среди молодёжи и студентов, суть которой - Китай никогда не предаст Россию. На закрытых кинопоказах партийным боссам и чиновникам демонстрируются документальные фильмы о Путине, как собиратели земель и восстановлении мощи страны, после распада СССР. В его развале Китай также обвиняет США. Китайская пропаганда предупреждает о вреде западного либерализма. Хоть фильм предусматривался для закрытого внутреннего показа, но всё-таки состоялись его утечки в Интернет.
Но при этом Китай готов продолжать торговые и экономические отношения с Украиной и даже поможет восстановить разрушенные города.
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