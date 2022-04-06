Минобороны РФ показало видео пуска с побережья Черного моря ракет «Оникс» по двум военным объектам Украины

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6 апреля 2022, 11:05

Запуск ракеты «Оникс», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлен пуск с побережья Черного моря ракет «Оникс» по двум украинским военным объектам. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры пуска ракет “Оникс” по двум военным объектам Украины. Удары были нанесены расчетом ракетного комплекса “Бастион” с побережья Черного моря», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Ранее в среду сообщалось, что в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об объявлении специальной операции России геноцидом украинского народа.