На Корейском полуострове снова возникла дипломатическая напряжённость

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5 апреля 2022, 23:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Южная Корея снова поссорилась со своим северным соседом. И хоть дипломатическая нестабильность не грозит перерасти в войну, угрозами обе стороны всё же обменялись. Перед грядущей встречей в НАТО прошла череда демонстративных жестов устрашения со стороны обоих государств.

Первый агрессивный выпад был всё же со стороны Южной Кореи. Речь идёт о заявлении министра национальной обороны Сеула Со Ука. Глава ведомства отметил, что Южная Корея способна нанести удар по любой точке КНДР. Министр вовсе не скрывал беспокойство центральной власти по поводу запусков нескольких ракет, осуществлённых правительством Пхеньяна. Также он выразил опасения по поводу возможных ядерных испытаний северного соседа. Сеулу пришлись не по нраву военные испытания северян.

А сестра главы КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон и вовсе пригрозила Югу ядерным оружием. «Если нас не спровоцируют, мы никогда не ударим первым», - заявила политик, «Мы не считаем Южную Корею нашим главным противником. Если южнокорейские силы не предпримут военных действий против нас, мы не будем считать их целью нашей армии. Но если они выберут военную конфронтацию, наши ядерные войска выполнят свой долг». Иными словами Ким Ё Чжон не исключила нанесения ядерного удара по Югу в случае эскалации. Конечно, заявление сестры лидера КНДР всерьёз обеспокоило представительство Сеула. В соцсетях по поводу этого прошли тревожные разговоры. Аналитики считают, что такие слова фактически являются подтверждением того, что в Пхеньяне более не считают южные земли частью своего государства.

В четверг на встрече глав МИД стран НАТО примет своё участие министр иностранных дел Южной Кореи. И хоть обсуждения коснутся в основном тематики Украины, представитель Сеула намерен поднять вопрос о возможной агрессии со стороны северных соседей.