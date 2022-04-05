В ООН проверят информацию о применении ВСУ кассетных бомб на Украине

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5 апреля 2022, 20:56

ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

Организация объединённых наций проводит расследование по поводу полученной информации о применении военными формированиями Украины кассетных боеприпасов. Об этом заявила во вторник, 5 апреля, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие, расследуются», приводит её слова РИА Новости.

Чиновница заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека имеет в распоряжении «заслуживающие доверия утверждения о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населенных районах не менее 24 раз». При этом ДиКарло обошлась без фактов и подтверждений, как это обычно бывает на Западе.