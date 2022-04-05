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5 апреля 2022, 15:03 Источник: Независимая газета

Наличие ядерного оружия превратило войну между сверхдержавами в акт коллективного самоубийства, заставив самые могущественные страны в мире искать другие способы разрешения конфликтов.



Распад Советского Союза положил начало десятилетию превосходства Соединенных Штатов и агрессивного утверждения американских ценностей. Однако эта однополярная конструкция споткнулась об Ирак. С этого момента США активно пытались разработать новую концепцию коалиций и союзов, изолируя неугодных. Но в Сирии это не сработало. Происходящее сегодня на Украине, безусловно, знаменует собой новый «фазовый переход» мирового развития. Избитая фраза «мир никогда уже не будет прежним» на этот раз, похоже, оправдается полностью. Действительно, сегодня мы видим обострение соревнования новых возникающих полюсов силы.



Новые тренды мирового развития бросают вызов и подвергают сомнению такие привычные концепции, как сущность и верховенство демократии, наличие некой мировой системы международных отношений или международного порядка, демонстрируют обреченность ранее широко разрекламированных стратегий глобализации или мультикультурализма. Настойчиво утверждаемый главным образом американской либеральной идеологией глобализм, по мнению многих наблюдателей, провалился; дело идет к возрождению концепций национальной идентичности и суверенности, зачастую под популистскими, а то и ксенофобскими лозунгами. Но уже можно сказать, что фактически обрушилась вся прежняя конструкция международных отношений. От системы прежних союзов и коалиций, интеграционных блоков и концепций типа Единой Европы государства все больше обосабливаются, озабочиваются укреплением суверенитета и защитой прежде всего национальных интересов, поддержанием собственной идентичности.



На Западе в экспертной среде, среди политологов и политиков все чаще говорят о конце Вестфальской системы, об уходе в прошлое Ялтинской системы. Эти разговоры особенно интенсифицировались после начала украинских событий. Множатся попытки расшатывания традиционных постулатов международного права, пренебрежения ключевыми прерогативами ООН и безрассудных наскоков на нее. Парадигма Россия–Китай–США стала главным творцом всего многообразия смыслов и ценностей мира. Россия сегодня формирует свои альянсы в противовес НАТО и ОЭСР. Очевидно, что БРИКС и Шанхайская организация, ОДКБ и ЕАЭС вполне дееспособны и перспективны.



Однако трагической ошибкой было бы поддаться соблазну замкнуться в себе и противопоставить себя не принимающему и отрицающему Россию в ее нынешнем облике Западу. Это путь в затворничество с негативными экономическими последствиями. Дело в том, что глобальная экономика превратилась из экономики, основанной на материалах, в экономику, основанную на знаниях. Если раньше основными источниками богатства были материальные активы, такие как нефтяные скважины, пшеничные поля или золотые прииски, то сегодня основным источником богатства являются знания.



В этом году Россия вошла в ситуацию полномасштабной конфронтации. Курс ведущих западных стран взят на исключение Москвы из мировой политики и экономики, закрепление в статусе мирового несистемного парии, олицетворения нового зла Мордора. В похожей, не менее опасной ситуации Россия уже была в начале 20-х годов прошлого века и в 1940 году – при исключении из Лиги Наций.



Запад отрицает наличие русофобии: мы любим, уважаем и ценим все русское, Толстого и Достоевского, Чайковского и Рахманинова, Чехова и Бродского, Павлова и Менделеева, для нас неприемлема существующая система власти в России. Она не прошла в начале 1990-х типичного для Восточной Европы демократического транзита с люстрациями и запретами на профессию для бывших силовиков и бонз Компартии.



Мир вновь оказался разделенным на два лагеря. Россия с Китаем (тут не стоит преувеличивать степень союзничества), вероятно, Индия (тоже вроде бы клонящаяся в сторону Запада), ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока. Всегда колеблющаяся Сербия. Против – США и НАТО.



В последние десятилетия правительства во всем мире чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы тратить в среднем лишь около 6,7% своих бюджетов на собственные вооруженные силы, при этом тратя гораздо больше на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. И сейчас накал напряженности неизбежно спадет. Рано или поздно контакт возобновится, отбрасывание Москвы не будет вечным. Российская экономика выстоит, несмотря на беспрецедентное давление, оно тоже будет постепенно спадать.