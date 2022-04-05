Лидеры экстремистов из «Блэк Лайвс Мэттер» покупают особняки на пожертвования

Экстремистская организация из США, известная под именем «Блэк Лайвс Мэттер» («Жизни чёрных важны»), очевидно не занимается настоящей защитой прав темнокожих. Издание New York Magazine сообщает, что радикалы тайно приобрели дом в штате Калифорния за деньги, собранные путём пожертвований.
По информации издания, особняк они купили ещё в октябре 2020 года. Отмечается, что в здании находятся более полудюжины спален, ванных, несколько каминов, бассейн и парковка на более, чем 20 автомобилей. Руководство движения всеми силами стремилось сохранить в тайне покупку этого дома, дабы избежать проблем с недоверием. Но информация всё же проникла в интернет.
Как выяснилось, экстремисты работали скорее сами на себя, а вовсе не на помощь темнокожему населению. Также известно, что в 2021 году одна из основательниц БЛМ движения Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда организации на фоне сообщений в СМИ, где говорилось, что она приобрела сразу 4 дома стоимость в 3.2 миллионов долларов. Организация БЛМ существует до сих пор и продолжает свою деятельность. Несмотря на её плохую репутацию и идеологию явного экстремизма, она так и не является запрещённой на территории Соединённых Штатов.