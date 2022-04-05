Конашенков сообщил о новых постановочных съемках ВСУ под Киевом, в Сумах, Конотопе для дискредитации российских военных

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5 апреля 2022, 14:42 Источник: ТАСС

Игорь Конашенков, фото: MOD/globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник сообщил о новых постановочных съемках, которые делают киевские власти с целью дискредитации российских военных.

По информации Конашенков новая съемка проведена под Киевом, фейковые съемки проходят в Сумах, Конотопе и других городах.

Официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что военнослужащие 72-го украинского главного центра психологических операций провели под Киевом очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных людей для распространения видео и фото через западные СМИ.

Конашенков уточнил, что по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, который находится в 23 км северо-западнее Киева, украинские военные сделали постановочную съемку якобы убитых российскими военными.